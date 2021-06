Ue: Corte giustizia, Commissione non è responsabile del mancato salvataggio Banca delle Marche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione di Banca delle Marche da parte delle autorità italiane è stata essenzialmente determinata dal suo stato di dissesto. La Commissione non può essere ritenuta responsabile di aver impedito il suo salvataggio. Lo si apprende dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ricordato che il 9 gennaio 2012, la Banca d'Italia ha sottolineato che dagli accertamenti ispettivi condotti su Banca delle Marche erano emerse diffuse carenze nei sistemi di controllo interno, che avevano ripercussioni inevitabili sulla sua "rilevante esposizione ai rischi di natura creditizia e finanziaria". Il 15 ottobre 2013, Banca delle Marche è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria, per via, in particolare, di "disfunzioni e irregolarità gravi". Il 10 ottobre 2014, nell'ambito di una fase di esame preliminare avviata di propria iniziativa con riferimento agli interventi di sostegno previsti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), ossia il sistema italiano di garanzia dei depositi, sotto forma di consorzio di diritto privato tra banche che opera con risorse proprie, a favore di un'altra banca italiana, Banca Tercas, e di Banca delle Marche, la Commissione europea ha inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni, sottolineando che non si poteva escludere che quegli interventi costituissero aiuti di Stato. Nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia avesse inteso autorizzare un simile intervento, sarebbe stato opportuno, secondo la Commissione, che le autorità notificassero la misura in questione prima della sua approvazione. (segue) (Beb)