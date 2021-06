Sicurezza: Russia al secondo posto nel mondo per crescita numero telecamere sorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi sei mesi la Russia è salita dal quarto al secondo posto nel mondo in termini di crescita del numero di telecamere di sorveglianza. È quanto si apprende dal quotidiano "Kommersant" che fa riferimento a uno studio dell'agenzia Telecom Daily. Dall'inizio dell'anno, il numero totale di videocamere nel Paese è aumentato del 10,1 per cento a 15,2 milioni. Secondo questo indicatore, la Russia è seconda solo alla Corea del Sud, dove il numero di telecamere è aumentato del 30 per cento. Allo stesso tempo, in Corea sono solo 1,3 milioni le videocamere. Il terzo posto in termini di crescita è occupato dal Regno Unito (10 per cento), con un totale di 5,5 milioni di telecamere installate. La Russia è al terzo posto nel mondo in termini di numero assoluto di telecamere e di dispositivi di sorveglianza per mille persone, dopo Cina (204,7 milioni) e Stati Uniti (54,8 milioni). Secondo gli analisti, il 58,3 per cento delle telecamere in Russia sono state installate da società commerciali, il 32,9 per cento da enti pubblici. Il 16 giugno si è appreso di un nuovo piano del governo che sta discutendo la possibilità di creare un sistema informativo unificato per l'analisi dei video di tutte le telecamere del Paese.(Rum)