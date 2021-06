Difesa: Regno Unito, carro Ajax ritirato per la seconda volta dopo casi di perdita udito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo carro armato leggero Ajax, costato sinora al ministero della Difesa britannico oltre 3,2 miliardi di sterline (3,7 miliardi di euro), è stato ritirato per la seconda volta dopo che ulteriori membri del personale hanno riportato perdite dell'udito a vari livelli durante i test del mezzo. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Times", tutti i test del carro sono stati fermati a metà giugno a causa di "preoccupazioni di carattere sanitario e di sicurezza", in particolare legati al timore che le misure messe in atto a garantire la sicurezza del personale non fossero sufficienti. Il governo sarebbe incline a credere che alti ufficiali e funzionari dell'esercito e della Difesa abbiano deliberatamente nascosto la portata dei problemi che affliggono il progetto Ajax negli ultimi mesi, per evitare che questo fosse cancellato nel corso dell'ultima revisione integrata della Difesa e della politica estera avvenuta in primavera. Il ministro della Difesa, Ben Wallace, sarebbe "decisamente contrariato" dalla gestione del programma, ed ha nominato un team di esperti per rivederlo e scoprire cosa l'esercito ha "tenuto nascosto" ai politici per timore di tagli al bilancio. (segue) (Rel)