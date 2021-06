Difesa: Regno Unito, carro Ajax ritirato per la seconda volta dopo casi di perdita udito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esperti hanno fatto presente che i problemi al carro sarebbero "così seri" che il governo di Londra dovrebbe seriamente considerare la possibilità di cancellare completamente il programma, del valore complessivo di 5,5 miliardi di sterline (circa 6,4 miliardi di euro), per l'acquisto di 589 veicoli, di cui ne sono stati ad ora consegnati solo 14, senza torretta. Ad oggi infatti il programma è stato piagato da problemi di rumorosità, eccessive vibrazioni e radiazioni, che hanno portato le truppe a soffrire di vari gradi di perdita di udito, nausea e infiammazione delle articolazioni. Le eccessive vibrazioni hanno inoltre significato che l'impianto di stabilizzazione dell'armamento principale non può funzionare correttamente, pertanto il veicolo non può sparare in movimento, e la velocità viene comunque limitata a sole 20 miglia orarie (32 chilometri orari). (Rel)