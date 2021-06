Bosnia: Consiglio sicurezza Onu, Russia contro nomina Schmidt ad Alto rappresentante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si è espressa contro la nomina del tedesco Christian Schmidt ad Alto rappresentante internazionale in Bosnia Erzegovina. Secondo quanto riferisce l'emittente "Al Jazeera", nella serata di ieri si è svolta una discussione all'interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite proprio su richiesta della Russia. Il rappresentante di Mosca, Vasilij Nebenzia, ha affermato che il consenso per il nuovo Alto rappresentante dovrebbe essere unanime da parte di tutti gli attori politici bosniaci e dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, cosa che, secondo Nebenzia, "non è avvenuta". (segue) (Seb)