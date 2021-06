Bosnia: Consiglio sicurezza Onu, Russia contro nomina Schmidt ad Alto rappresentante (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante ha inoltre fatto riferimento alle conclusioni adottate dall'Assemblea nazionale della Repubblica Srpska, che chiedono l'abolizione della componente militare della missione internazionale presente in Bosnia Erzegovina. "Ciò che è più preoccupante è che il Parlamento della Repubblica Srpska invita gli attori politici locali a impegnarsi in discussioni sul futuro della Bosnia Erzegovina e avverte che se la questione non verrà messa presto all'ordine del giorno dovrebbero iniziare dei colloqui su una rottura pacifica", si leggeva ancora nella relazione. "La menzione di una 'rottura pacifica', pur chiedendo il ritiro della presenza militare internazionale del Paese, può essere interpretata solo come una minaccia alla sovranità e all'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina, e quindi alla pace e alla stabilità del Paese stesso", ha ancora osservato Inzko. (segue) (Seb)