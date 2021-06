Bosnia: Consiglio sicurezza Onu, Russia contro nomina Schmidt ad Alto rappresentante (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante ha aggiunto che il comitato esecutivo del Consiglio per l'attuazione della pace (Pic Sb) ha costantemente riaffermato il suo impegno inequivocabile per l'integrità territoriale e la struttura fondamentale della Bosnia Erzegovina come un unico stato sovrano composto da due entità. "Non ci sarà alcun ridisegno della mappa della Bosnia Erzegovina", ha concluso l'Alto rappresentante. Inzko ha poi sottolineato che la Federazione bosniaca, ovvero l'entità che raccoglie in sé la componente croata e quella musulmana del Paese, "funziona ancora a malapena". "Il nuovo governo della Federazione non è stato ancora nominato a due anni e mezzo dalle elezioni generali dell'ottobre 2018. E' una cosa impensabile in uno Stato democratico basato sullo Stato di diritto e su elezioni libere ed eque", sottolinea il rapporto. (segue) (Seb)