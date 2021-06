Bosnia: Consiglio sicurezza Onu, Russia contro nomina Schmidt ad Alto rappresentante (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Inzko, inoltre, l'Unione democratica croata di Bosnia Erzegovina (Hdz BiH), partito rappresentativo della componente croata, continua a condizionare la formazione del governo della Federazione chiedendo prima una riforma elettorale, mentre il Partito d'azione democratica (Sda), rappresentativo della componente musulmana, è di parere opposto. "Pertanto, a livello di Federazione, i risultati delle elezioni generali del 2018 rimangono inapplicabili e non viene nominato un nuovo governo. Inoltre, non è stato ancora nominato un nuovo governo nel cantone Erzegovina-Neretva, dove l'equilibrio politico tra Sda e Hdz BiH è simile a quello a livello di Federazione", si legge nella relazione. Inzko ha poi affrontato il tema della definizione di "genocidio" per i fatti accaduti a Srebrenica nel corso del conflitto degli anni '90. La negazione del genocidio a Srebrenica, ha dichiarato Inzko, in particolare da parte delle autorità della Repubblica Srpska, rimane un altro ostacolo sulla strada della riconciliazione. (segue) (Seb)