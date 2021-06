Algeria: partito islamista Msp non entrerà nel nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento della società per la pace (Msp), partito islamista algerino, ha annunciato che non entrerà al prossimo governo del Paese. La decisione, riferisce una nota del movimento guidato da Abderrezak Makri, è stata presa nella tarda serata di ieri, dopo una consultazione del Consiglio nazionale della Shura del movimento. Il partito chiarirà le ragioni della decisione in una conferenza stampa organizzata per le 11:00 (ora locale) di stamattina. Vale la pena ricordare che Makri, leader dell’Msp, è stato ricevuto domenica scorsa, 27 giugno, dal capo dello Stato, Abdelmadjid Tebboune, nel quadro delle consultazioni per la formazione del nuovo governo del Paese nordafricano. Al termine della riunione, Makri aveva dichiarato: “Siamo stati ricevuti dal presidente della Repubblica, che ci ha comunicato i suoi orientamenti e le sue decisioni per il periodo post-legislative. Abbiamo affrontato diverse questioni, sul piano economico e politico, ed evocato aspetti presenti e futuri”. (Ala)