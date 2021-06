Afghanistan: rientro militari italiani, un’operazione complessa condotta con efficienza e in sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Predominante l’attenzione che è stata destinata alla protezione che è stata garantita, per fasi graduali e sistematiche, sino al totale passaggio di responsabilità alle Forze armate di difesa e sicurezza afgane, considerando anche la necessità di dover coordinare e gestire la moltitudine dei Contingenti multinazionali in supporto a Herat. In ultima analisi, ma non per importanza, il contingente schierato in Afghanistan ha condotto un importante sforzo logistico - complesso e pesante - connesso con il rientro di tutto il personale, mezzi e materiali, attraverso la pianificazione e la condotta di un imponente ponte aereo e marittimo. In atto anche tutte le procedure tecnico-amministrative legate alla cessione ai partner afgani della base e dell’aeroporto di Herat, che hanno riguardato anche la gestione del traffico aereo, senza tralasciare gli aspetti connessi con la sicurezza e la tutela ambientale, problematiche quest’ultime trattate dal contingente nazionale con approccio pragmatico nel pieno rispetto delle norme in vigore a livello internazionale. (Res)