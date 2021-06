© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice assistente del segretario di Stato Usa per gli affari europei, Philip Reeker, si trova oggi in visita in Albania. Nell'agenda della sua visita ci sono per questa mattina incontri con il primo ministro Edi Rama e con il leader dell'opposizione Lulzim Basha. Dopo la sua tappa a Tirana, nel pomeriggio, Reeker, si recherà in visita nella Macedonia del Nord.(Alt)