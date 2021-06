Repubblica Ceca: a Praga primi 107 milioni di euro dal fondo per la ripresa Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca ha ricevuto dal fondo per la ripresa dell'Unione europea i suoi primi 2,75 miliardi di corone (circa 107 milioni di euro). Lo rende noto l'emittente televisiva "Ceska Televize". La ministra delle Finanze, Alena Schillerova, ha dichiarato che la spesa per la sanità e le politiche sociali è prioritaria. La fondo per la ripresa e la resilienza dell'Ue, Praga potrà ricevere oltre 180 miliardi di corone (7 miliardi di euro). (Vap)