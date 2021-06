Migranti: Libia, Guardia costiera recupera 70 irregolari nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera libica ha intercettato ieri almeno 70 migranti di diverse nazionalità africane, diretti verso le coste dell’Europa a bordo di un gommone. Lo ha annunciato il portavoce dello Stato maggiore della Marina libica, generale Masoud Abdelsamad. Secondo quanto scrive l’ufficiale sul suo profilo Facebook, appena ricevuta la richiesta di soccorso la motovedetta Ras Jedir si è recata sul posto, dopo essere stata equipaggiata con le attrezzature necessarie per le operazioni di salvataggio. Una volta concluso il recupero, i migranti sono stati fatti sbarcare presso la base della Marina di Tripoli, e trasferiti all’Autorità per il contrasto della migrazione irregolare. In questo periodo le coste libiche assistono a un forte aumento dei tentativi di emigrazione illegale verso l’Europa, a causa delle buone condizioni meteorologiche. In precedenza, Abdelsamad aveva ribadito che la Guardia costiera libica effettua con successo numerose operazioni di soccorso, nonostante i flussi “molto vasti” di imbarcazioni che trasportano migranti. Il primo ministro del governo unitario nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, ha fatto appello in diverse occasioni ai Paesi dell’Unione europea affinché cooperino con il governo unitario nella lotta al fenomeno della migrazione irregolare, sottolineando che la crisi riguarda entrambi i lati e non la sola Libia. (Lit)