Fisco: Giacomoni (FI), rinvio cartelle è primo passo verso giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinvio delle cartelle esattoriali "è il primo passo nella giusta direzione. Forza Italia, attraverso il presidente Silvio Berlusconi, ha chiesto già più di un anno fa che il 2021 fosse un anno bianco fiscale. Non si possono chiedere tasse a chi non ha guadagnato quasi nulla o ha registrato pesante cali di fatturato. Dissentono dalla nostra impostazione solo coloro che considerano i cittadini come sudditi ai quali estorcere quanto più possibile". Così, intervistato da "Il Giornale", il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Qualunque soluzione vada nella direzione indicata da Forza Italia, ossia quella di far respirare le imprese – ha aggiunto –, consentendo di fare investimenti è positiva, fermo restando che è una misura adottata anche negli anni normali, quindi non era da discutere. È il momento di aiutare autonomi e liberi professionisti a rialzarsi, per questo tra le nostre proposte c'è quella di superare gli acconti e prevedere rateizzazioni". (Rin)