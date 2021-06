Lavoro: De Petris (Leu), accordo su licenziamenti passo importante, aziende si adeguino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto ieri, tra il governo e le parti sociali, sullo sblocco dei licenziamenti "è certamente una parte importante che può evitare l'esplodere di una crisi sociale". Lo dichiara la capogruppo al Senato di Liberi e Uguali (Leu), Loredana De Petris, che aggiunge: "A questo fine è però di importanza decisiva che gli impegni vengano rispettati e che le aziende si adeguino alle raccomandazioni contenute nell' 'avviso comune'. Il ruolo della prevista cabina di regia di Palazzo Chigi deve monitorare la situazione e intervenire ogni volta che sia necessario". Per la senatrice "a questo punto però diventa imprescindibile varare molto rapidamente la riforma degli ammortizzatori sociali. E' evidente che senza un sistema di ammortizzatori rinnovati, in grado di offrire alternative ai licenziamenti, ci troveremmo nei prossimi mesi di fronte a una situazione drammatica per milioni di persone e di famiglie e a una crisi sociale ingestibile", conclude De Petris. (Com)