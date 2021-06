Romania: presidente Iohannis, austerità non è soluzione per superare difficoltà generate da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'austerità non ha portato a buoni risultati dopo la crisi economica del 2008 e non è una soluzione neanche per superare le difficoltà generate dalla pandemia. Lo ha affermato il presidente romeno Klaus Iohannis, dopo un incontro con gli ambasciatori dell'Ue accreditati a Bucarest, ai quali ha detto che, per una ripresa dopo la crisi, si punterà sugli investimenti. "Supereremo questa crisi economica spendendo soldi, investendo nelle infrastrutture, nell'economia reale", ha aggiunto il capo dello Stato romeno. Iohannis si è detto fiducioso che, dopo le vacanze estive, la Romania riceverà una risposta positiva dalla Commissione europea in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Rob)