Usa-Cina: “Wall Street Journal”, diplomazie a lavoro per incontro Biden-Xi a ottobre a Roma

- Si fa largo l’ipotesi di un incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Cina, rispettivamente Joe Biden e Xi Jinping, a margine del vertice del G20 che avrà luogo alla fine di ottobre a Roma. Lo scrive il “Wall Street Journal”, secondo cui i funzionari del ministero degli Esteri cinese erano precedentemente freddi rispetto all’idea di un confronto faccia a faccia tra i due leader, ma hanno di recente iniziato a discutere l’ipotesi con l’obiettivo di placare le crescenti tensioni tra le due potenze. Le fonti del quotidiano statunitense affermano che una parte della diplomazia della Repubblica popolare sta spingendo per frenare l’approccio aggressivo mostrato dalla Cina in politica estera negli ultimi anni, nel timore che possa ledere gli interessi nazionali del Paese. Tali sforzi sono tuttavia contrastati da un crescente fervore nazionalista che sembra intensificarsi nei giorni in cui la Cina celebra il 100mo anniversario dalla nascita del suo Partito comunista. (segue) (Nys)