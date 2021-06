Usa-Cina: “Wall Street Journal”, diplomazie a lavoro per incontro Biden-Xi a ottobre a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stesse fonti, sin dall’inizio di aprile si sarebbero tenuti incontri ad alto livello durante i quali sarebbe stata presa in esame l’idea di moderare i toni più aggressivi della diplomazia cinese, e in questo contesto è stata avanzata l’ipotesi di un confronto tra Biden e Xi. Lo stesso presidente cinese, scrive il “Wall Street Journal”, ha dato negli ultimi tempi segnali contraddittori. A maggio, in un incontro con gli alti funzionari del partito, Xi ha chiesto di coltivare un’immagine “credibile, amabile e rispettabile” della Cina all’estero. Nello stesso tempo, tuttavia, ha continuato a invitare i diplomatici a mostrare “uno spirito combattivo” nella difesa delle posizioni del Paese. Alcuni diplomatici, osserva il quotidiano statunitense, hanno scelto di seguire quest’ultimo messaggio e continuano a far ricorso a insulti e toni aggressivi nei post sulle piattaforme social occidentali. (Nys)