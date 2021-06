Germania: tasso di disoccupazione in calo al 5,7 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Germania è diminuito a giugno di 0,2 punti su base mensile, attestandosi al 5,7 per cento. I disoccupati sono 2,614 milioni, ossia 73 mila in meno rispetto a maggio. È quanto comunicato dall'Agenzia federale del lavoro (Ba), come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Prosegue dunque il miglioramento del mercato del lavoro tedesco, a cui si accompagna il declino del numero dei cassintegrati, che prosegue per il secondo mese consecutivo. Ad aprile, i titolari della cassa integrazione erano 2,34 milioni dopo i 2,7 milioni di marzo. Allo sesso tempo, continua la leggera tendenza al rialzo dell'occupazione. Secondo l'Ufficio federale di statistica (Stba), a maggio gli occupati erano 44,5 milioni, in aumento dello 0,1 per cento su base mensile. Tuttavia, l'occupazione rimane ben al di sotto dei livelli precedenti alla crisi del coronavirus. A maggio scorso, secondo l dato destagionalizzato, avevano un lavoro 706 mila persone in meno rispetto al febbraio del 2020, l'ultimo mese prima dello scoppio della pandemia di Covid-19 in Germania, con l'introduzione delle restrizioni anticontagio. (Geb)