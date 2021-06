M5s: Baldini (CI), da Grillo e Conte teatrino indegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica tra Grillo e Conte "è fasulla, il motivo è sicuramente da ricercare altrove". Così, in una nota, la deputata di Coraggio Italia (CI) Maria Teresa Baldini. "Grillo - aggiunge - ha promosso Conte fino a farlo diventare presidente del Consiglio e ora improvvisamente cambia idea su di lui. Si tratta di un chiaro 'atteggiamento teatrale', entrambi stanno recitando. Si tratta forse di un messaggio subliminale indirizzato ad altre figure istituzionali? In ogni caso queste scene sono inaccettabili per chi fa politica, il parlamento non è un teatro, ancor meno per uno spettacolo così indegno", conclude. (Com)