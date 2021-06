Siria: opposizione, fallito tentativo Russia di riavvicinare Damasco a Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha “fallito” nel suo tentativo di riavvicinare la Siria alla Lega araba, come dimostra il fatto che “la posizione saudita e del Qatar nei confronti della questione siriana non sia cambiata”. Lo ha detto Yahya al Aridi, leader della Commissione siriana per i negoziati (organo legato all’opposizione “ufficiale” al presidente Bashar al Assad), citato dal quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, “non è riuscito a guarire la ferita siriana dal suo pus”, ha detto Al Aridi, sottolineando che i Paesi della regione “sono giunti alla convinzione che le cause che hanno portato alla sospensione della membership (della Siria nella Lega araba) siano ancora in piedi”. Vi è “un consenso internazionale su una soluzione politica per la Siria, e sull’attuazione dei punti contenuti” nelle risoluzioni Onu, ha detto Al Aridi. (Res)