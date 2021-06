Iraq: premier Al Kadhimi in visita a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, è partito ieri sera alla guida di una delegazione per una visita ufficiale a Bruxelles, in Belgio. Secondo l’ufficio stampa del premier di Baghdad, Al Kadhimi terrà diversi incontri con esponenti delle autorità del Belgio e dell’Unione europea, allo scopo di rafforzare il livello della cooperazione tra Iraq e Ue. I colloqui con i Paesi europei verteranno sulla crisi dell’energia elettrica, attualmente in corso nel Paese, e su “altri ambiti economici, di sicurezza e politici”. Il Belgio dovrebbe costituire la prima tappa di un tour del primo ministro iracheno in Europa, le cui tappe successive non sono ancora note. (Res)