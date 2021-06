Medio Oriente: commissione su morte attivista Banat raccomanda invio rapporto ai giudici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta istituita per indagare sulla morte dell’attivista palestinese Nizar Banat, deceduto la scorsa settimana in circostanze non chiare, poche ore dopo il suo arresto da parte delle forze di sicurezza palestinesi, ha raccomandato l’invio del suo rapporto alle autorità giudiziarie, per intraprendere le azioni legali necessarie. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Shalaldeh. In un comunicato, il ministro sottolinea che la commissione ha “ascoltato tutti i testimoni e raccolto tutti gli indizi e prove utili per raggiungere la verità nell’arco di tre giorni”. (Res)