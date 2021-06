Medio Oriente: Fatah critica accordo tra Hamas e Israele per fondi a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento palestinese Fatah ha criticato un accordo, raggiunto nei giorni scorsi tra Israele, il Qatar e il gruppo Hamas, per il trasferimento di carburante e fondi nella Striscia di Gaza, sostenendo che esso “consolidi la frattura” tra le fazioni. Secondo il segretario del Consiglio rivoluzionario di Fatah, Majed al Fariani, per porre fine alle sofferenze a Gaza occorre “levare l’assedio” israeliano e “porre fine alla divisione” tra palestinesi, non “siglare un accordo con Israele”. Lunedì scorso, 28 giugno, lo Stato ebraico ha approvato l’utilizzo di fondi qatarioti per acquistare forniture di carburante per l’enclave palestinese, ma ha rifiutato fino ad ora di trasferire finanziamenti direttamente a Hamas, La proposta alternativa israeliana, di inviare i finanziamenti tramite l’Autorità nazionale palestinese (Anp), è stata d’altronde respinta con forza dal Qatar e da Hamas. (Res)