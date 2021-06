Libano: forze sicurezza sequestrano carico di anfetamine dirette in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza interna (Fsi) del Libano hanno sequestrato un carico di anfetamine, nascosto in una spedizione di macchinari per la sterilizzazione di dispositivi medici diretta verso l’Arabia Saudita. Lo riferisce un comunicato del Direttorato generale delle Fsi, secondo cui il carico comprendeva circa 100 mila pillole di captagon, per un peso complessivo di 17,4 chili. I presunti trafficanti responsabili dell’operazione, un cittadino libanese e un siriano, sono stati arrestati. La scoperta di anfetamine in un carico di melagrane destinato all'Arabia Saudita ha provocato, qualche settimana fa, la decisione di Riad di interrompere le importazioni ortofrutticole dal Libano. (Res)