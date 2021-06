Italia-Giappone: Tokyo, al via il 6 luglio le manifestazioni Moda Italia/Shoes from Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 6 luglio prendono il via le manifestazioni "Moda Italia" e "Shoes from Italy", giunte rispettivamente alla loro 58ma e 64ma edizione. Lo riferisce tramite una nota l'ambasciata d'Italia in Giappone che ha organizzato in quella data una conferenza stampa per la presentazione dei due eventi. Parteciperanno circa 160 aziende italiane con le collezioni Primavera/Estate 2022. Le mostre hanno luogo presso il centro espositivo Belle Salle Shibuya Garden, a Tokyo.(Com)