Bergamo: 7 arresti per usura e riciclaggio

- Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Brescia, arrestando 7 persone (3 in Italia e 4 in Romania). L’indagine è la prosecuzione dell’operazione "Bergamo" che nel giugno 2019 aveva portato allo smantellamento del gruppo criminale capeggiato da Murariu Constantin Adrian che operava da anni la tratta dalla Romania alla provincia di Bergamo di giovani ragazze che venivano destinate alla prostituzione su strada. Mentre si celebravano i processi a carico degli 8 imputati della prima operazione, le investigazioni proseguivano grazie alla proroga dell’operatività della Squadra Investigativa Comune costituita – grazie alla collaborazione di Eurojust – tra le autorità giudiziarie e le polizie giudiziarie italiane e rumene: la Dda di Brescia e la Diicot di Iasi nonché i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo e la Bcco (Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate) della Polizia di Iasi. Le indagini si sono concentrate in particolare sulla ricostruzione dei patrimoni illeciti accumulati dai membri apicali dell’associazione dedita alla tratta, accertando l’esistenza e operatività di un’ulteriore realtà criminale organizzata, in parte soggettivamente coincidente con quella operante la tratta, volta alla commissione in forma transnazionale di reati di usura, riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi illeciti derivanti dagli svariati delitti compiuti e intestazione fittizia dei beni acquistati – sia in Italia che in Romania – mediante l’investimento dei capitali illeciti, al fine di sottrarli ai possibili provvedimenti di sequestro e confisca da parte dell’autorità giudiziaria. In particolare dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché dalle testimonianze assunte dai Carabinieri e dalla Polizia rumena, è emerso che gli indagati prestavano denaro con tasso d’interesse del 30 per cento mensile alle prostitute su cui avevano il controllo, ai loro compagni/protettori e ad altri soggetti loro connazionali, ottenendo in garanzia dalle vittime proprietà immobiliari e autoveicoli. Le indagini venivano completate grazie ad una imponente acquisizione e successiva analisi di documentazione bancaria e catastale proveniente da istituti bancari e autorità rumene. (segue) (Com)