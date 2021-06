Russia: oggi la "Linea diretta" di Putin, fra temi più attesi Covid, economia ed elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa oggi per le ore 11:00 italiane la “Linea diretta” del presidente russo, Vladimir Putin, il tradizionale appuntamento annuale in cui il capo dello Stato risponde alle domande di giornalisti, opinionisti e cittadini. L’appuntamento, quest’anno, si svolge mentre in Russia si assiste a una grave recrudescenza dei contagi di Covid-19, favoriti anche dalla diffusione della cosiddetta variante Delta e delle problematiche emerse nella campagna vaccinale. Putin, peraltro, interviene oggi a meno di undici settimane prima delle elezioni per la Duma di Stato (camera bassa del Parlamento), l’ultimo appuntamento elettorale degno di nota prima della conclusione del suo quarto mandato presidenziale previsto nel 2024. Quest’evento, che in passato ha raggiunto picchi della durata di quasi otto ore, è servito al presidente russo per mostrare le sue capacità di confronto e comprensione di alcune delle principali problematiche del Paese, ma anche per lanciare chiari messaggi ad alleati e rivali a livello internazionale. Quest'edizione, perlomeno stando ai palinsesti delle emittenti televisive che la trasmetteranno, dovrebbe durare molto di meno del solito, circa tre ore, ma consentirà comunque al capo dello Stato di affrontare le tematiche più disparate. Dai temi economico-sociali interni alla politica internazionale, durante la “Linea diretta” Putin passa da un tema all’altro cercando di fornire sempre quell’immagine di leader sicuro di sé, autorevole e in grado di affrontare i problemi del Paese. (segue) (Rum)