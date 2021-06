Russia: oggi la "Linea diretta" di Putin, fra temi più attesi Covid, economia ed elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tema centrale della “Linea diretta” sarà sicuramente il nuovo picco di contagi di Covid-19, uno sviluppo non del tutto inatteso, ma che certamente contrasta con i toni trionfalistici assunti lo scorso anno quando proprio Putin annunciò che la Russia aveva realizzato il primo vaccino al mondo contro il coronavirus. Nonostante questo importante risultato, la Russia ha uno dei peggiori tassi di vaccinazione tra le nazioni industrializzate, con molti cittadini che hanno espresso diffidenza nei confronti dei vaccini. Peraltro, la scelta dello stesso Putin di non mostrare immagini del momento in cui ha ricevuto la prima dose di vaccino non ha certamente aiutato, e ancora meno la decisione del Cremlino di non divulgare quale preparato sia stato somministrato al presidente russo. Nelle fasi più recenti della campagna di contrasto al coronavirus, Putin ha cercato di rimanere in disparte, lasciando le decisioni più importanti, come l’imposizione o la revoca delle restrizioni pubbliche ai funzionari locali, fra cui il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin. (segue) (Rum)