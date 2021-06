Russia: oggi la "Linea diretta" di Putin, fra temi più attesi Covid, economia ed elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo aumento dei contagi è uno sviluppo che rischia di avere dei riflessi anche a livello politico, soprattutto visto che secondo alcuni epidemiologi la Russia potrebbe registrare un picco alla fine di agosto o all’inizio del mese successivo, ovvero in prossimità delle elezioni per la Duma previste il 19 settembre. La questione potrebbe complicare i piani di Russia, il partito di governo, che punta a mantenere la sua forte maggioranza oltre che per consolidare la propria posizione – scalfita dalle proteste innescate dalla vicenda che nell’ultimo anno ha coinvolto il dissidente Aleksej Navalnyj e dalle problematiche economiche interne – e poter eventualmente apportare modifiche legislative e costituzionali in prossimità della fine del mandato di Putin nel 2024. Russia Unita vive una fase complicata, con una popolarità sempre più bassa fra la popolazione, tanto da obbligare nuovamente Putin a intervenire al congresso di alcuni giorni fa annunciando nuove misure di welfare per cui, tuttavia, il governo si dovrà ingegnare per trovare i fondi. L'approvazione di Putin resta ancora elevata, ma ha subito un duro colpo negli ultimi anni, soprattutto dopo dure riforme come l’innalzamento dell’età pensionistica e l’aumento dell’Iva. (Rum)