Libia: Comunità internazionale sollecita i libici a completare la road map per le elezioni

- Le parti libiche devono accelerare gli sforzi per adottare la Base costituzionale necessaria per tenere le elezioni entro la data concordata del 24 dicembre. E' questo l’appello lanciato dall'inviato speciale del segretario generale e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, dopo le consultazioni con rappresentanti di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti (G3+2). I colloqui, specifica un comunicato della missione, giungono dopo le conversazioni telefoniche intrattenute alcuni giorni fa con altri partner internazionali, tra cui Russia, Marocco e rappresentanti libici di alto livello per discutere dei progressi compiuti finora nell'attuazione della tabella di marcia approvata dal Foro di dialogo politico libico (Lpdf), in linea con le conclusioni della seconda Conferenza di Berlino e la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite numero 2570 del 2021, inclusa la necessità di adottare quanto prima una Base costituzionale concordata per tenere le elezioni il 24 dicembre. I partner internazionali hanno chiesto a tutti gli attori libici interessati, in particolare i membri dell’Lpdf riuniti a Ginevra, a compiere progressi nei loro impegni volti a facilitare lo svolgimento delle elezioni nazionali del 24 dicembre, sviluppando una proposta di compromesso per facilitare il voto. (Lit)