- Ha un'anima italiana il più grande impianto fotovoltaico del mondo in via di realizzazione ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. "Al momento il nostro lavoro - spiega Felice Granisso, ceo di Tek solar, partecipata emiratina del gruppo Teatek - consiste nella installazione del più grande impianto solare del mondo, chiamato Al-Dhafra, che a fine lavori avrà una potenza di 2,1 giga watt" (Com)