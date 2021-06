Taiwan: Covid, atteso oggi terzo lotto di vaccini Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan attende per oggi la consegna del terzo lotto di vaccini anti-Covid Moderna, contenente altre 410 mila dosi. Lo ha annunciato il ministro della Sanità di Taiwan, Chen Shih-chung, anche presidente del Centro epidemiologico dell'isola (Cecc). Il lotto dei vaccini statunitensi acquistati dal governo di Taiwan arriverà all'aeroporto di Taoyuan nel pomeriggio, dopo i precedenti lotti di 150 mila e 240 mila dosi arrivati rispettivamente il 28 maggio e il 18 giugno. La fornitura si inserisce nel contesto delle forti tensioni innescate attraverso lo Stretto di Taiwan dalla denuncia del governo di Taipei, che il mese scorso ha accusato Pechino di boicottare deliberatamente la campagna vaccinale nell'Isola. Taiwan, inoltre, sta conducendo colloqui con Moderna al fine di ottenere l'approvazione per produrre localmente il vaccino anti-Covid dell'azienda farmaceutica statunitense. Il ministro Chen ha dichiarato che "i livelli di produzione, gli ostacoli tecnologici e le strategie globali dei produttori di vaccini potrebbero ancora avere un impatto sull'andamento dei colloqui". Tuttavia, se l'esito della negoziazione sarà positivo, Taiwan potrebbe produrre tra i 300 e i 500 milioni di dosi entro nove mesi. Inoltre, il ministero degli Esteri di Taiwan ha reso nota la possibilità di contattare i produttori di vaccini esteri per cercare eventuali collaborazioni. Secondo un rapporto di Mirror Media, la società Moderna è stata scelta come partner ideale perché altri, come Pfizer-BioNTech, si collocano su un controverso sfondo internazionale che potrebbe coinvolgere la Cina. (segue) (Cip)