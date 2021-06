Taiwan: Covid, atteso oggi terzo lotto di vaccini Moderna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha offerto il mese scorso di fornire vaccini di produzione cinese a Taipei, alle prese con una nuova ondata di contagi. La presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha però accusato Pechino di aver esercitato la propria influenza per spingere i produttori di vaccini non cinesi a non inviare forniture all'Isola. La presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha però accusato Pechino di aver esercitato la propria influenza per spingere i produttori di vaccini non cinesi a non inviare forniture all'Isola. In particolare, il mese scorso Taiwan ha apertamente accusato il governo della Cina di aver boicottato l'accordo tra Taipei e la società farmaceutica tedesca BioNTech per la fornitura all'Isola di vaccini. A sua volta Pechino ha accusato l'Isola di respingere l'offerta di vaccini cinesi per ragioni politiche. Taiwan ha ordinato sinora milioni di dosi di vaccini contro la Covid-19 da Moderna e AstraZeneca, ma prima della recente donazione di oltre un milione di dosi da parte del Giappone aveva ricevuto appena 700 mila dosi, vaccinando appena l'uno per cento della popolazione. (segue) (Cip)