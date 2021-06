Myanmar: esercito attacca postazione ribelle a Kalay (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino si è detto "preoccupato" per le vittime civili del Myanmar, ma ha continuato a intrattenere legami con la giunta, e ha esortato l’Occidente a non imporre sanzioni al governo militare. Il 21 giugno, il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea ha imposto sanzioni a otto persone, tre entità economiche e all'Organizzazione dei veterani di guerra in relazione al golpe dello scorso febbraio e alla conseguente repressione contro manifestanti pacifici. Le persone colpite dalle sanzioni includono ministri e viceministri, nonché la procuratrice generale, responsabili di avere compromesso la democrazia e lo stato di diritto e commesso gravi violazioni dei diritti umani nel Paese. Le quattro entità sono di proprietà dello Stato o controllate dalle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), e hanno contribuito direttamente o indirettamente alle entrate o alle attività dei militari. Le misure restrittive, applicate attualmente a un totale di 43 persone e sei entità, comprendono un congelamento dei beni e un divieto di mettere fondi a disposizione delle persone ed entità inserite nell'elenco. Inoltre, un divieto di viaggio applicabile alle persone inserite nell'elenco impedisce loro di entrare o transitare nel territorio dell'Ue. (segue) (Inn)