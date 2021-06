Libia: ipotesi sanzioni contro chi non accetterà i risultati delle prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il membro del Foro di dialogo politico della Libia (Lpdf), Saltana al Mismari, ha sottolineato la necessità di "imporre sanzioni deterrenti contro chiunque non accetti i risultati delle prossime elezioni". Al Mismari ha dichiarato, nel suo discorso di ieri durante la seconda giornata dei lavori dal vivo dell’Lpdf a Ginevra, che non è possibile garantire l'accettazione dei risultati elettorali "se l'istituzione militare è unificata". L’esponente dell’Lpdf ha sottolineato che non c'è alternativa alle elezioni presidenziali e parlamentari simultanee, secondo la data del 24 dicembre fissata nella road map concordata, considerando che questo processo non può essere accettato “se le condizioni per la candidatura favoriranno alcune personalità”. Al Mismari ha ritenuto che ogni tentativo di escludere qualsiasi partito dalla partecipazione alle elezioni "aumenta le possibilità di guerra", chiedendo di sostenere il lavoro del Comitato militare misto "5+5" per riprendere il processo di unificazione dell'istituzione militare. (Lit)