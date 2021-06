Russia: Vujnovich (Oms), codici Qr obbligatori non risolvono problemi legati al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione di codici Qr obbligatori che certifichino la vaccinazione contro il Covid-19 o l’avvenuto contagio per accedere a locali e ristoranti a Mosca è una misura che non risolve la difficile situazione epidemiologica. È il commento della rappresentante dell'Oms in Russia, Melita Vujnovich, citata dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. “Una misura non risolve la situazione, è necessario un pacchetto di misure che possano appianare la curva epidemiologica o fermare la pandemia”, ha detto Vujnovich. Dal 28 giugno, a Mosca è possibile accedere a ristoranti e locali solo utilizzando un apposito codice Qr che attesti la vaccinazione o la guarigione dal Covid da non oltre sei mesi o, in alternativa, mostrando un test Pcr negativo.(Rum)