Rifiuti: Gualtieri, a Roma situazione senza precedenti, Raggi faccia il suo mestiere

- “Io ritengo che siamo in una situazione senza precedenti che si avvicina a una condizione di allarme sanitario. La Regione ha provato in tutti i modi ad aiutare la Capitale”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra per Roma Roberto Gualtieri intervenuto a Radio24 in merito all’emergenza rifiuti. “Se Roma non agisce il commissariamento sarà necessario. La Regione ci sta aiutando ma serve programmazione ed efficienza. Chiediamo alla sindaca Raggi di fare il suo mestiere e trovare una soluzione. E’ indecoroso trovarsi in questa condizione. Servono impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti, efficienza nella raccolta, sinergia anche con Ama”, ha aggiunto Gualtieri che ha concluso: “In questi anni la giunta Raggi non solo non ha aperto nuovi impianti, ma anzi ne ha chiuso qualcuno. Non ha ammodernato la flotta Ama e ha litigato con la Regione che ha provato ad aiutarla”.(Rer)