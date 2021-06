Armenia: ex presidente Kocharyan, saremo opposizione radicale in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza Armenia sarà una forza d'opposizione radicale in Parlamento. Lo ha affermato l’ex presidente armeno e leader della coalizione politica, Robert Kocharyan, alla prima riunione generale della forza politica uscita sconfitta dalle elezioni parlamentari anticipate dello scorso 20 giugno. "Siamo diventati un'opposizione parlamentare e abbiamo abbastanza potere per realizzare parte dei nostri obiettivi", ha detto Kocharyan. Secondo l’ex presidente, come opposizione radicale istituzionale, l’Alleanza Armenia agirà nei limiti consentiti dalla legge, ripristinando la fiducia del popolo. ''Perché negli ultimi anni l'opposizione parlamentare ha stretto accordi con le autorità. Oggi abbiamo bisogno di restituire la fede della gente e come opposizione radicale, lo faremo lavorando giorno e notte'', ha detto Kocharyan. Allo stesso tempo, Kocharyan ha ringraziato i 270 mila cittadini che hanno votato a favore dell’Alleanza Armenia. (segue) (Rum)