Francia: sindaca di Parigi Hidalgo contraria alle primarie a sinistra

- La sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo, si è detta contraria all'organizzazione di primarie per stabilire un candidato della sinistra da presentare alle prossime elezioni presidenziali. "Le presidenziali e le legislative in arrivo sono delle elezioni che devono riunire i francesi, non semplicemente un partito politico", ha detto Hidalgo ai microfoni dell'emittente televisiva "Lci". La prima cittadina ha poi commentato la scelta di Europa Ecologia-I Verdi (Eelv), che organizzeranno delle primarie per scegliere il loro candidato. È bene che ci siano dei processi nei partiti che l'hanno deciso, ma credo anche che sia necessario dibattere davanti all'intera popolazione", ha detto Hidalgo.(Frp)