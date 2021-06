Cina: indice Pmi manifatturiero cala a 50,9 a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori agli acquisti (Pmi) del settore manifatturiero cinese si è attestato a 50,9 a giugno, in leggero calo rispetto ai 51 punti di maggio, secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica. Una lettura superiore a 50 indica una fase di espansione, mentre una lettura inferiore riflette una contrazione relativa alla lettura precedente. Il Pmi è rimasto in zona di espansione per il 16mo mese consecutivo. Il sottoindice della produzione si è attestato a 51,9 punti, in calo di 0,8 punti percentuali rispetto a un mese prima, indicando un rallentamento della tendenza espansiva. Il sottoindice per i nuovi ordini è aumentato di 0,2 punti percentuali a 51,5 a giugno, a indicare che la domanda di mercato nel settore manifatturiero ha continuato a crescere. Il nuovo indice degli ordini di esportazione si è attestato a 48,1 questo mese, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente: gli ordini dall'estero sono dunque diminuiti durante il periodo in esame, mentre l'indice relativo alle importazioni si è contratto di 1,2 punti percentuali a 49,7.Xinhua; http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/30/c_1310035945.htm (Cip)