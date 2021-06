M5s: Gualtieri, su Conte giudizi sprezzanti e ingenerosi, preoccupato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi colpisce che una figura come quella di Conte che è stata prima stata invocata, ora, chi lo ha voluto fortemente ha usato verso di lui giudizi sprezzanti e ingenerosi”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra per Roma Roberto Gualtieri intervenuto a Radio24. “Noi puntiamo anche nelle prossime elezioni politiche a una coalizione larga di centrosinistra, allargata anche ai 5 stelle per impedire la vittoria del centrodestra, quindi stiamo osservando con interesse e preoccupazione la situazione interna al Movimento 5 stelle”, ha concluso.(Rer)