Giappone: stipendi parlamentari in calo nel 2020

- I parlamentari giapponesi hanno guadagnato in media 24.16 milioni di yen (218.600 dollari) nel corso del 2020, un calo di 110mila yen (circa mille euro) rispetto all'anno precedente. Ne dà notizia la stampa giapponese, che riporta i dati ufficiali pubblicati dalla Dieta del Giappone ieri, 29 giugno. I lieve calo dei redditi dei parlamenti è dovuto alla decisione di tagliarne il salario del 20 per cento a partire da maggio dello scorso anno, come segnale di solidarietà e contributo alle famiglie e agli operatori economici colpiti dalla pandemia di coronavirus. Nonostante il taglio dei compensi parlamentari, il dato medio annuo è rimasto perlopiù invariato per effetto di forti aumenti dei redditi dei parlamentari più facoltosi, legati ad una serie di operazioni di vendita di partecipazioni azionarie. Taichiro Motoe, esponente del Partito liberaldemocratico presso la Camera dei consiglieri - la Camera Alta della Dieta - figura al primo posto tra i 702 parlamentari giapponesi con un reddito di 1,91 miliardi di yen. Motoe è un ex avvocato e fondatore di un portale web di consulenze legali. (Git)