Corea del Sud: output industriale cresce nel mese di maggio, brusco calo delle vendite

- La produzione industriale della Corea del Sud ha registrato un incremento nel mese di maggio, mentre le vendite al dettaglio hanno segnato la flessione più significativa degli ultimi dieci mesi: un segnale che la ripresa dei consumi privati resta debole nel contesto della pandemia. Lo scrive la stampa sudcoreana, che riporta i dati pubblicati dall'ente statistico di quel Paese. L'output industriale sudcoreano è aumentato di un decimo di punto percentuale a maggio rispetto al mese precedente, dopo una contrazione dell'1,2 per cento nel mese di aprile. Su base annua, il dato relativo a maggio segna un incremento del 7,3 per cento. Tale incremento è riconducibile soprattutto alla produzione nel settore dell'amministrazione pubblica, mentre sono calati gli output di industria manifatturiera e servizi. Le vendite al dettaglio sono invece calate dell'1,8 per cento rispetto al mese di aprile, quando avevano registrato un incremento del 2,1 per cento. Si tratta della contrazione più significativa da luglio 2020, quando il calo delle vendite era stato del 6,1 per cento. (segue) (Git)