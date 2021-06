Corea del Sud: output industriale cresce nel mese di maggio, brusco calo delle vendite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato un balzo delle esportazioni del 35,8 per cento annuo nel mese di giugno, grazie alla tenuta della domanda globale record di microchip e automobili alle economie sviluppate. E' la previsione formulata dagli economisti del Paese consultati oggi dall'agenzia di stampa "Yonnhap". Questo mese le esportazioni complessive della Corea del Sud dovrebbero essere ammontate a 53,2 miliardi di dollari; le importazioni dovrebbero essere aumentate del 34,7 per cento su base annua a 48,2 miliardi di dollari, con un conseguente attivo della bilancia commerciale di 5 miliardi di dollari. Nei primi 20 giorni di giugno le esportazioni sudcoreane sono aumentate del 29,5 per cento. Le spedizioni di microchip, che rappresentano circa il 20 per cento del totale delle esportazioni sudcoreane, dovrebbero essere aumentate del 28,5 per cento annuo. (segue) (Git)