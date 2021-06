Usa: Camera approva disegno di legge per rimozione statue confederate a Capitol Hill

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentati Usa ha approvato ieri un disegno di legge che prevede la rimozione di qualsiasi statua o opera d'arte ritraente ufficiali o personalità storiche confederate, o note per aver difeso la schiavitù. Il disegno di legge è stato approvato da una maggioranza bipartisan di 285 deputati a 120, ed ha spaccato lo schieramento repubblicano, attualmente all'opposizione: 120 deputati conservatori si sono schierati contro il provvedimento, che ritengono un tentativo di riscrivere la storia degli Stati Uniti; 67 repubblicani, però, hanno votato in favore del provvedimento, ingrossando le file della maggioranza democratica. Il capogruppo dei Democratici alla Camera, Steny Hoyer, ha dichiarato che gli Usa "non devono dimenticare la storia. Dobbiamo imparare dalla storia, ma non dobbiamo onorare quanto macchia i principi che riteniamo di incarnare. E' giunto il momento di rimuovere quei simboli di schiavitù, segregazione e sedizione da queste mura", ha affermato il deputato. Se approvato dal Senato, il provvedimento comporterà la rimozione da Capitol Hill di quasi una decina di statue di personalità confederate parte della National Statuary Hall Collection. Tali statue rappresentano figure quali Jefferson Davis, presidente della Confederazione; Alexander Hamilton Stephens, vicepresidente confederato; e Wade Hampton, possidente terriero del South Carolina che servì come ufficiale confederato per poi divenire governatore e senatore. (Nys)