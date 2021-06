Usa: caos elettorale a New York, "discrepanze" nei voti delle primarie democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione elettorale della città di New York ha annunciato nella serata di ieri di aver riscontrato "discrepanze" nel computo dei voti alle primarie democratiche in vista delle elezioni per la scelta del primo cittadino della Grande Mela. L'annuncio getta nel caos le primarie democratiche, ore dopo la pubblicazione di nuovi risultati provvisori che evidenziano una contesa sempre più serrata tra i candidati democratici all'incarico di primo cittadino. Secondo i dati pubblicati ieri, infatti, Eric Adams è in vantaggio di appena due punti percentuali - circa 15.900 voti - sulla sua avversaria Kathryn Garcia. Poche ore dopo la pubblicazione di tali risultati, però, la Commissione elettorale ha annunciato tramite un comunicato di aver intrapreso verifiche in merito al computo dei voti, ed ha rimosso i tabulati elettorali dal proprio sito web. Nel corso della notte la Commissione ha pubblicato un secondo comunicato, spiegando che 135mila voti "di prova" effettuati per verificare i sistemi di voto prima delle primarie vere e proprie non erano stati eliminati dal sistema, ed erano stati erroneamente conteggiati nel contesto dei risultati provvisori. (segue) (Nys)