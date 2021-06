Covid: Onu, dal turismo danni per 4mila miliardi di dollari all'economia globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I danni arrecati dalla pandemia di Covid-19 all'industria mondiale del turismo potrebbero sostanziarsi in una perdita di 4mila miliardi di dollari per il prodotto interno lordo globale tra il 2020 e il 2021. E' quanto sostenuto in un rapporto pubblicato oggi, 30 giugno, dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad). L'entità del danno economico stimata dall'organismo Onu è frutto delle stime relative all'impatto diretto della pandemia sul turismo, e alle conseguenti ricadute sui settori ad esso più strettamente collegati, come ad esempio il trasporto aereo. Il rapporto, presentato congiuntamente dall'Unctad e dall'Organizzazione mondiale del turismo (Unwto), stima che il turismo internazionale e i settori accessori abbiano subito un danno di 2.400 miliardi di dollari nel 2020 a causa del blocco dei flussi turistici mondiali. Il documento avverte che il 2021 potrebbe chiudersi con una perdita di importo simile, a seconda dei progressi e degli effetti delle campagne di vaccinazione contro la Covid-19 in corso a livello globale. "Il mondo necessita di uno sforzo di vaccinazione globale che protegga i lavoratori, una mitigazione degli effetti sociali avversi e l'adozione di decisioni strategiche in merito al turismo, tenendo in considerazioni potenziali mutamenti strutturali", ha commentato la segretaria generale facente funzioni dell'Unctad, Isabelle Durant. Il rapporto evidenzia che i progressi più accelerati delle campagne di vaccinazione nei Paesi sviluppati ha già aperto spiragli di ripresa per le industrie turistiche di quegli Stati, contrariamente a quelli in via di sviluppo dove le campagne di vaccinazione proseguono più a rilento. (Nys)