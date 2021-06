Brasile: ministro Economia, gettito fiscale record riflette ripresa economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata il ministero dell'Economia ha comunicato che la raccolta di tasse, contributi e altre entrate federali (gettito fiscale) in Brasile ha registrato a maggio 2021 un aumento pari al 69,8 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Complessivamente nel mese il gettito fiscale è stato di 142 miliardi di real (24 miliardi di euro). Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate (Receita federal), con il risultato di maggio, il gettito fiscale nel 2021 raggiunge i 744,8 miliardi di real (126,5 miliardi di euro) nei primi cinque mesi dell'anno. Ciò rappresenta un aumento del 21,17 per cento rispetto ai primi cinque mesi del 2020, scontando l'inflazione. (Brb)