Brasile: scandalo vaccini, ministero sospende contratto acquisto Covaxin (4)

- In particolare il deputato Miranda ha riferito di aver saputo dal fratello Ricardo, capo del dipartimento logistica del ministero della Salute, della possibilità di irregolarità nell'acquisto dei vaccini e di aver informato il presidente del rischio di un caso di corruzione in corso. Il funzionario del ministero aveva confessato al fratello di aver subito pressioni per accelerare il processo di acquisto. Di fronte a queste informazioni il presidente Bolsonaro avrebbe risposto che la questione dell'acquisto di questo vaccino fosse "cosa del deputato Ricardo Barros", rappresentante del governo alla Camera, e di aver chiuso il discorso. Per la procura federale, che ha chiesto l'apertura di un'indagine nel ministero, ci sarebbe il rischio di super fatturazione dell'acquisto. Secondo gli accordi il governo avrebbe dato avallo all'acquisto a 15 dollari per ciascuna dose, mentre il prezzo stimato dall'industria produttrice è di 1,34 dollari. L'estrema differenza di prezzo suggerisce, per la procura, uno sproporzionato vantaggio per la Precisa medicamentos e un danno per le casse dello stato. (segue) (Brb)